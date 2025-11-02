Direktorijum kompanija
Workday
  • Plate
  • Menadžer Programa

  • Sve Menadžer Programa plate

Workday Menadžer Programa Plate

Menadžer Programa kompenzacija in United States u Workday kreće se od $139K po year za P2 do $261K po year za P5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $224K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Workday. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
Associate PM
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Senior Associate PM
$139K
$114K
$14.7K
$10.5K
P3
Program Manager
$189K
$146K
$31.8K
$11.4K
P4
Senior PM
$246K
$180K
$48.8K
$17K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Workday, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Programa poziciju u Workday in United States iznosi $335,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Workday za Menadžer Programa poziciju in United States je $237,800.

