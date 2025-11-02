Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Korporativni Razvoj

  • Sve Korporativni Razvoj plate

Workday Korporativni Razvoj Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Workday. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$320K - $374K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$279K$320K$374K$398K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Workday, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Korporativni Razvoj poziciju u Workday iznosi $397,800 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Workday za Korporativni Razvoj poziciju je $278,800.

Drugi resursi