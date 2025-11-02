Workday Inženjer za Kontrolu Plate

Prosečna Inženjer za Kontrolu ukupna kompenzacija in Ireland u Workday kreće se od €121K do €173K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Workday. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija €139K - €163K Ireland Uobičajeni opseg Mogući opseg €121K €139K €163K €173K Uobičajeni opseg Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Inženjer za Kontrolu prijavas u Workday da otključamo! Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu! 💰 Prikaži sve Plate 💪 Doprinesi Vaša plata

+ €50.6K + €77.7K + €17.5K + €30.6K + €19.2K Don't get lowballed

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Workday, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 6.25 % kvartalno )

Koji je raspored vest schedule u Workday ?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu Pretplatite se na verifikovane Inženjer za Kontrolu ponude . Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više → Unesite svoju email adresu Unesite svoju email adresu Pretplatite se Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.