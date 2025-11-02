Direktorijum kompanija
Workday
  • Plate
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plate

Workday Poslovni Analitičar Plate

Poslovni Analitičar kompenzacija in United States u Workday kreće se od $147K po year za P2 do $336K po year za P5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $180K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Workday. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
Business Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Business Analyst II
$147K
$120K
$20K
$7K
P3
Business Analyst III
$158K
$131K
$15K
$12.2K
P4
Senior Business Analyst
$188K
$156K
$22.1K
$10.3K
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Workday, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u Workday in United States iznosi $336,431 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Workday za Poslovni Analitičar poziciju in United States je $179,000.

