Wittur Elevator Components Plate

Wittur Elevator Components
Medijana plate Wittur Elevator Components je $65,398 za Mašinski Inženjer . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Wittur Elevator Components. Poslednja izmena: 11/19/2025

Mašinski Inženjer
$65.4K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Wittur Elevator Components je Mašinski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $65,398. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Wittur Elevator Components je $65,398.

