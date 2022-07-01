Wisk Plate

Direktorijum kompanija
Plate Wisk kreću se od $100,500 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $232,155 za Хардверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Wisk. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $176K
Ваздухопловни Инжењер
$153K
Хардверски Инжењер
$232K

Људски Ресурси
$133K
Машински Инжењер
$216K
Продукт Дизајнер
$101K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Wisk je Хардверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $232,155. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Wisk je $164,130.

