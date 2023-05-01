Direktorijum kompanija
WisdomTree
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

WisdomTree Plate

Plate WisdomTree kreću se od $85,570 ukupne kompenzacije godišnje za Административни Асистент na nižem nivou do $338,300 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u WisdomTree. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Административни Асистент
$85.6K
Бизнис Аналитичар
$151K
Дата Аналитичар
$87.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Продукт Менаџер
$338K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

WisdomTree에서 보고된 최고 급여 직무는 Продукт Менаџер at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $338,300입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
WisdomTree에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $119,093입니다.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za WisdomTree

Srodne kompanije

  • Spotify
  • Flipkart
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi