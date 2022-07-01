Direktorijum kompanija
Wildlife Studios
Wildlife Studios Plate

Plate Wildlife Studios kreću se od $19,813 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $767,820 za Продукт Дизајн Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Wildlife Studios. Poslednja izmena: 10/17/2025

Софтверски Инжењер
Median $19.8K

Softverski inženjer video igara

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $108K
Бизнис Аналитичар
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Дата Аналитичар
$39.5K
Дата Сајентист
$177K
Продукт Дизајнер
$23.2K
Продукт Дизајн Менаџер
$768K
Продукт Менаџер
$26.1K
Програм Менаџер
$105K
Пројект Менаџер
$130K
Регрутер
$22.3K
Солушн Архитекта
$23.1K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Wildlife Studios je Продукт Дизајн Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $767,820. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Wildlife Studios je $41,538.

