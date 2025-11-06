Direktorijum kompanija
WeTravel
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Greater Amsterdam Area

WeTravel Softverski Inženjer Plate u Greater Amsterdam Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Amsterdam Area u WeTravel iznosi €85.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete WeTravel. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
WeTravel
Senior Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Ukupno godišnje
€85.7K
Nivo
Senior
Osnovna plata
€85.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
13 Godine
Koji su karijerni nivoi u WeTravel?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u WeTravel in Greater Amsterdam Area iznosi €110,786 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u WeTravel za Softverski Inženjer poziciju in Greater Amsterdam Area je €81,892.

Drugi resursi