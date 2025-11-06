Direktorijum kompanija
WeTransfer
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Greater Amsterdam Area

WeTransfer Softverski Inženjer Plate u Greater Amsterdam Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Amsterdam Area u WeTransfer iznosi €90.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete WeTransfer. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
WeTransfer
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Ukupno godišnje
€90.7K
Nivo
Senior I
Osnovna plata
€90.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u WeTransfer?
+€50.8K
+€78K
+€17.5K
+€30.7K
+€19.3K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u WeTransfer in Greater Amsterdam Area iznosi €138,432 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u WeTransfer za Softverski Inženjer poziciju in Greater Amsterdam Area je €90,671.

Drugi resursi