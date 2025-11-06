Direktorijum kompanija
Western Union
Western Union Softverski Inženjer Plate u Pune Metropolitan Region

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Pune Metropolitan Region u Western Union iznosi ₹1.85M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Western Union. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
Western Union
DevOps Engineer
Pune, MH, India
Ukupno godišnje
₹1.85M
Nivo
Junior
Osnovna plata
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
6 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Western Union in Pune Metropolitan Region iznosi ₹3,030,526 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Western Union za Softverski Inženjer poziciju in Pune Metropolitan Region je ₹1,846,136.

