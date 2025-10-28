Direktorijum kompanija
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Netherlands u WEBB Traders iznosi €93.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete WEBB Traders. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Medijanski paket
company icon
WEBB Traders
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Ukupno godišnje
€93.8K
Nivo
Junior
Osnovna plata
€70.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€23.5K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u WEBB Traders?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Najnoviji podaci o platama
Додај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u WEBB Traders in Netherlands iznosi €103,782 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u WEBB Traders za Softverski Inženjer poziciju in Netherlands je €93,847.

