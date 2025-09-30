Direktorijum kompanija
    Waymo
  • Plate
  • Софтверски Инжењеринг Менаџер

  • Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

  • San Francisco Bay Area

Waymo Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate u San Francisco Bay Area

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area u Waymo iznosi $950K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Waymo. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Waymo
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$950K
Nivo
L7
Osnovna plata
$350K
Stock (/yr)
$500K
Bonus
$100K
Godine u kompaniji
9 Godine
Godine iskustva
11 Godine
Koji su karijerni nivoi u Waymo?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
WMU

U kompaniji Waymo, WMUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u Waymo in San Francisco Bay Area iznosi $1,114,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Waymo za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in San Francisco Bay Area je $926,500.

