  Plate
  Софтверски Инжењер

  Sve Софтверски Инжењер plate

  Warsaw Metropolitan Area

Waymo Софтверски Инжењер Plate u Warsaw Metropolitan Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Warsaw Metropolitan Area u Waymo kreće se od PLN 80.1K po year za L3 do PLN 97.1K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Warsaw Metropolitan Area iznosi PLN 87K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Waymo. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
(Početni nivo)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Prikaži 3 Više nivoa
PLN 160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
WMU

U kompaniji Waymo, WMUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

Sistemski inženjer

Naučni istraživač

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Waymo in Warsaw Metropolitan Area iznosi PLN 112,939 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Waymo za Софтверски Инжењер poziciju in Warsaw Metropolitan Area je PLN 87,756.

