Софтверски Инжењер kompenzacija in Warsaw Metropolitan Area u Waymo kreće se od PLN 80.1K po year za L3 do PLN 97.1K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Warsaw Metropolitan Area iznosi PLN 87K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Waymo. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Waymo, WMUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
WMUs are Waymo's version of RSUs
