Waymo
  Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • San Francisco Bay Area

Waymo Софтверски Инжењер Plate u San Francisco Bay Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in San Francisco Bay Area u Waymo kreće se od $234K po year za L3 do $900K po year za L7. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $355K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Waymo. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
(Početni nivo)
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
WMU

U kompaniji Waymo, WMUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Uključeni Nazivi

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

Sistemski inženjer

Naučni istraživač

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Waymo in San Francisco Bay Area iznosi $900,429 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Waymo za Софтверски Инжењер poziciju in San Francisco Bay Area je $353,000.

