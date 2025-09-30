Софтверски Инжењер kompenzacija in San Francisco Bay Area u Waymo kreće se od $234K po year za L3 do $900K po year za L7. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $355K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Waymo. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Waymo, WMUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
WMUs are Waymo's version of RSUs
