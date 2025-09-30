Direktorijum kompanija
Waymo
Waymo Хардверски Инжењер Plate u San Francisco Bay Area

Хардверски Инжењер kompenzacija in San Francisco Bay Area u Waymo kreće se od $200K po year za L4 do $479K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $502K.

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
WMU

U kompaniji Waymo, WMUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Хардверски Инжењер poziciju u Waymo in San Francisco Bay Area iznosi $540,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Waymo za Хардверски Инжењер poziciju in San Francisco Bay Area je $426,000.

Drugi resursi