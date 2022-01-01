Waymo Plate

Direktorijum kompanija
Plate Waymo kreću se od $59,623 ukupne kompenzacije godišnje za Информациони Технолог (ИТ) na nižem nivou do $950,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Waymo. Poslednja izmena: 8/28/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

Sistemski inženjer

Naučni istraživač

Технички Програм Менаџер
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Дата Сајентист
L4 $255K
L5 $339K

Хардверски Инжењер
L5 $394K
L6 $479K
Продукт Менаџер
Median $418K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $950K
Програм Менаџер
Median $194K
Људски Ресурси
Median $145K
Регрутер
Median $173K
Машински Инжењер
Median $378K
Рачуновођа
$98K

Tehnički računovođa

Бизнис Операција Менаџер
$358K
Бизнис Аналитичар
$392K
Бизнис Девелопмент
$510K
Дата Сајенс Менаџер
$390K
Финансијски Аналитичар
$265K
Информациони Технолог (ИТ)
$59.6K
Маркетинг Операције
$209K
Продукт Дизајнер
$118K
Пројект Менаџер
$543K
УИкс Ресерчер
$125K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
WMU

U kompaniji Waymo, WMUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Waymo je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $950,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Waymo je $338,893.

