VVDN Technologies
VVDN Technologies Plate

Plate VVDN Technologies kreću se od $1,172 ukupne kompenzacije godišnje za Hardverski Inženjer na nižem nivou do $122,400 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u VVDN Technologies. Poslednja izmena: 11/13/2025

Softverski Inženjer
Median $100K
Hardverski Inženjer
$1.2K
Dizajner Proizvoda
$4.6K

Menadžer Proizvoda
$122K
Arhitekta Rešenja
$39.7K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u VVDN Technologies je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $122,400. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u VVDN Technologies je $39,689.

