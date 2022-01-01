Direktorijum kompanija
VTS
VTS Plate

Plate VTS kreću se od $88,200 ukupne kompenzacije godišnje za Poslovni Analitičar na nižem nivou do $850,944 za Rekruter na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u VTS. Poslednja izmena: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
Median $115K

Ful-stek softverski inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $155K
Dizajner Proizvoda
Median $92K

Menadžer Proizvoda
Median $116K
Poslovni Analitičar
$88.2K
Korisnička Podrška
$118K
Uspeh Korisnika
$179K
Naučnik Podataka
$161K
Hardverski Inženjer
$107K
Menadžer Projekta
$114K
Rekruter
$851K
Prodaja
$189K
Inženjer Prodaje
$161K
Analitičar Sajber Bezbednosti
$116K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji VTS, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji VTS, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u VTS je Rekruter at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $850,944. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u VTS je $116,920.

Drugi resursi