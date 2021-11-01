Direktorijum kompanija
VTB
VTB Plate

Plate VTB kreću se od $23,780 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $165,340 za Информациони Технолог (ИТ) na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u VTB. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $41.3K

Backend softverski inženjer

Inženjer podataka

DevOps inženjer

Дата Сајентист
Median $32.8K
Солушн Архитекта
Median $83.8K

Продукт Дизајнер
Median $44.9K
Пројект Менаџер
Median $40.3K
Бизнис Аналитичар
Median $41.1K
Продукт Менаџер
Median $54K
Дата Аналитичар
$23.8K
Финансијски Аналитичар
$44.9K
Људски Ресурси
$89.8K
Информациони Технолог (ИТ)
$165K
Маркетинг
$52.7K
Продаја
$34.1K
Технички Програм Менаџер
$128K
Венчур Капиталиста
$117K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u VTB je Информациони Технолог (ИТ) at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $165,340. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u VTB je $44,919.

