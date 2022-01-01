Direktorijum kompanija
Volvo Car
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Volvo Car Plate

Plate Volvo Car kreću se od $4,814 ukupne kompenzacije godišnje za Технички Писац na nižem nivou do $201,000 za Бизнис Операције na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Volvo Car. Poslednja izmena: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтверски Инжењер
Median $66.3K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Продукт Менаџер
Median $71.1K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Дата Сајентист
Median $64K
Рачуновођа
$24.1K
Бизнис Операције
$201K
Бизнис Аналитичар
$82.6K
Дата Аналитичар
$58.7K
Хардверски Инжењер
$22.6K
Индустријски Дизајнер
$5.9K
Маркетинг
$52.6K
Машински Инжењер
$24.9K
Продукт Дизајнер
$83K
Регрутер
$90.2K
Солушн Архитекта
$69K
Технички Писац
$4.8K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Volvo Car je Бизнис Операције at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Volvo Car je $65,187.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Volvo Car

Srodne kompanije

  • Arrival
  • SIXT
  • Truecaller
  • Fisker
  • General Motors
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi