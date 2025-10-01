Софтверски Инжењер kompenzacija in Pune Metropolitan Region u VMware kreće se od ₹2.25M po year za P1 do ₹8.4M po year za Staff Engineer 1. Medijana year kompenzacionog paketa in Pune Metropolitan Region iznosi ₹4.82M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete VMware. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji VMware, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)
