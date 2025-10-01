Direktorijum kompanija
VMware
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • New York City Area

VMware Софтверски Инжењер Plate u New York City Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in New York City Area u VMware kreće se od $133K po year za P1 do $295K po year za Staff Engineer 1. Medijana year kompenzacionog paketa in New York City Area iznosi $184K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete VMware. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MTS 1
P1(Početni nivo)
$133K
$110K
$6.7K
$16.7K
MTS 2
P2
$155K
$129K
$12.2K
$13.7K
MTS 3
P3
$182K
$154K
$13.8K
$13.8K
Senior MTS
P4
$205K
$180K
$18.9K
$6.6K
Prikaži 5 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji VMware, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)



Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Produkcijski softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Sistemski inženjer

ЧПП

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Софтверски Инжењер di VMware in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $295,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di VMware untuk peranan Софтверски Инжењер in New York City Area ialah $155,000.

