Софтверски Инжењер kompenzacija in Ireland u VMware kreće se od €85.7K po year za P1 do €176K po year za Staff Engineer 1. Medijana year kompenzacionog paketa in Ireland iznosi €130K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete VMware. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MTS 1
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
€150K
€106K
€31.7K
€12K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji VMware, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)
