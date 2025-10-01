Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Dublin Area u VMware kreće se od €85.9K po year za P2 do €153K po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Dublin Area iznosi €132K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete VMware. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MTS 1
€ --
€ --
€ --
€ --
MTS 2
€85.9K
€66K
€10.5K
€9.4K
MTS 3
€113K
€83.6K
€19.8K
€9.2K
Senior MTS
€153K
€107K
€32.8K
€12.8K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji VMware, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)
