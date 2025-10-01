Direktorijum kompanija
VMware
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Dallas Area

VMware Софтверски Инжењер Plate u Greater Dallas Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Dallas Area u VMware kreće se od $163K po year za P3 do $265K po year za Staff Engineer 1. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Dallas Area iznosi $213K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete VMware. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MTS 1
P1(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
P3
$163K
$135K
$11.6K
$16K
Senior MTS
P4
$219K
$165K
$29.7K
$24.6K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji VMware, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)



Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Produkcijski softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Sistemski inženjer

ЧПП

Най-високоплатеният пакет за Софтверски Инжењер в VMware in Greater Dallas Area е с годишно общо възнаграждение от $280,443. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в VMware за позицията Софтверски Инжењер in Greater Dallas Area е $212,000.

