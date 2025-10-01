Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Dallas Area u VMware kreće se od $163K po year za P3 do $265K po year za Staff Engineer 1. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Dallas Area iznosi $213K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete VMware. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$163K
$135K
$11.6K
$16K
Senior MTS
$219K
$165K
$29.7K
$24.6K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji VMware, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv