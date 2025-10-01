Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Beijing Metropolitan Area

VMware Софтверски Инжењер Plate u Beijing Metropolitan Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Beijing Metropolitan Area u VMware kreće se od CN¥50K po year za P2 do CN¥166K po year za Staff Engineer 1. Medijana year kompenzacionog paketa in Beijing Metropolitan Area iznosi CN¥71.2K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete VMware. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MTS 1
P1(Početni nivo)
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
P2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
P3
CN¥69.4K
CN¥59.8K
CN¥8.1K
CN¥1.6K
Senior MTS
P4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji VMware, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)



Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Produkcijski softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Sistemski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u VMware in Beijing Metropolitan Area iznosi CN¥166,361 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u VMware za Софтверски Инжењер poziciju in Beijing Metropolitan Area je CN¥59,528.

