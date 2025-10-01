Direktorijum kompanija
VMware
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

  • San Francisco Bay Area

VMware Продукт Менаџер Plate u San Francisco Bay Area

Продукт Менаџер kompenzacija in San Francisco Bay Area u VMware kreće se od $193K po year za P3 do $460K po year za P7. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $310K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete VMware. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P3
Product Manager
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
Sr. Product Manager
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
Product Line Manager
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji VMware, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Продукт Менаџер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Менаџер poziciju u VMware in San Francisco Bay Area iznosi $463,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u VMware za Продукт Менаџер poziciju in San Francisco Bay Area je $306,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za VMware

Srodne kompanije

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi