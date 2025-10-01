Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

  • India

VMware Продукт Менаџер Plate u India

Продукт Менаџер kompenzacija in India u VMware kreće se od ₹4.29M po year za P3 do ₹13.27M po year za P6. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹5.75M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete VMware. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P3
Product Manager
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
Sr. Product Manager
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
₹13.95M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji VMware, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)



ЧПП

El paquete salarial más alto reportado para un Продукт Менаџер en VMware in India tiene una compensación total anual de ₹13,492,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en VMware para el puesto de Продукт Менаџер in India es ₹5,439,057.

