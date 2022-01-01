Direktorijum kompanija
VK Plate

Plate VK kreću se od $16,887 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Операција Менаџер na nižem nivou do $201,000 za Дата Сајенс Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u VK. Poslednja izmena: 9/16/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS inženjer

Android inženjer

Mobilni softverski inženjer

Frontend softverski inženjer

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Bezbednosni softverski inženjer

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Дата Сајентист
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Продукт Менаџер
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Дата Аналитичар
Median $39K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $80.2K
Продукт Дизајнер
Median $36.6K

UI dizajner

Пројект Менаџер
Median $45.4K
Сајберсекјурити Аналитичар
Median $30K
Маркетинг
Median $31.5K
Бизнис Операција Менаџер
$16.9K
Бизнис Аналитичар
$18.2K
Бизнис Девелопмент
$47.2K
Дата Сајенс Менаџер
$201K
Хардверски Инжењер
$101K
Људски Ресурси
$31.8K
Информациони Технолог (ИТ)
$47K
Правни
$32K
Регрутер
$37.3K
Солушн Архитекта
$62.6K

Arhitekta podataka

Технички Програм Менаџер
$70.2K
УИкс Ресерчер
$34.7K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji VK, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u VK je Дата Сајенс Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u VK je $42,804.

