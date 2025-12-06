Direktorijum kompanija
Vizient
  • Plate
  • UX Istraživač

  • Sve UX Istraživač plate

Vizient UX Istraživač Plate

Prosečna UX Istraživač ukupna kompenzacija in United States u Vizient kreće se od $68.4K do $97.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Vizient. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$77.7K - $92.1K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$68.4K$77.7K$92.1K$97.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Vizient?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za UX Istraživač poziciju u Vizient in United States iznosi $97,175 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Vizient za UX Istraživač poziciju in United States je $68,445.

