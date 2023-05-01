Direktorijum kompanija
Vistex Plate

Plate Vistex kreću se od $81,332 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $157,182 za Menadžer Projekta na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Vistex. Poslednja izmena: 11/19/2025

Menadžer Projekta
$157K
Softverski Inženjer
$81.3K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Vistex je Menadžer Projekta at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $157,182. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Vistex je $119,257.

Drugi resursi

