Visma
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Visma Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Norway u Visma iznosi NOK 700K po year.

Medijanski paket
company icon
Visma
Web Developer
Oslo, OS, Norway
Ukupno godišnje
NOK 700K
Nivo
L2
Osnovna plata
NOK 700K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Visma?

NOK 1.64M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Visma in Norway sits at a yearly total compensation of NOK 1,440,968. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Visma for the Софтверски Инжењер role in Norway is NOK 699,677.

Drugi resursi