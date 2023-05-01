Direktorijum kompanija
Visiting Nurse Association
Visiting Nurse Association Plate

Medijana plate Visiting Nurse Association je $70,350 za Naučnik Podataka . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Visiting Nurse Association. Poslednja izmena: 11/24/2025

Naučnik Podataka
$70.4K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Visiting Nurse Association je Naučnik Podataka at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $70,350. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Visiting Nurse Association je $70,350.

