Virginia Tech Plate

Plate Virginia Tech kreću se od $33,150 ukupne kompenzacije godišnje za Биомедицински Инжењер na nižem nivou do $91,540 za Инжењер за Материјале na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Virginia Tech. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Дата Сајентист
Median $68.6K

Хардверски Инжењер
Median $42K
Биомедицински Инжењер
$33.2K
Хемијски Инжењер
$51K

Istraživački inženjer

Информациони Технолог (ИТ)
$78K
Инжењер за Материјале
$91.5K
Солушн Архитекта
$75.4K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Virginia Tech je Инжењер за Материјале at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $91,540. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Virginia Tech je $68,640.

