Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Vinted. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€72.1K - €87.1K
Germany
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€67.3K€72.1K€87.1K€91.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

€141K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Vinted, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



