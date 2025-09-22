Direktorijum kompanija
Vinted
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Бизнис Девелопмент

  • Sve Бизнис Девелопмент plate

Vinted Бизнис Девелопмент Plate

Prosečna Бизнис Девелопмент ukupna kompenzacija in Lithuania u Vinted kreće se od €52.8K do €76.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Vinted. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Бизнис Девелопмент prijavas u Vinted da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

€141K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Vinted, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Бизнис Девелопмент ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Бизнис Девелопмент pozīcijai Vinted in Lithuania, ir gada kopējā atlīdzība €76,675. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Vinted Бизнис Девелопмент pozīcijai in Lithuania, ir €52,835.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Vinted

Srodne kompanije

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi