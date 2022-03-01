Direktorijum kompanija
Vinted
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Vinted Plate

Plate Vinted kreću se od $33,163 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $127,917 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Vinted. Poslednja izmena: 10/9/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend softverski inženjer

Регрутер
Median $33.2K
Бизнис Девелопмент
$73.3K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Дата Аналитичар
$73.1K
Дата Сајентист
$90K
Људски Ресурси
$58.6K
Правни
$110K
Маркетинг Операције
$49.7K
Продукт Дизајнер
$70.1K
Продукт Менаџер
$99.5K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$128K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Vinted, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

The highest paying role reported at Vinted is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $127,917. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vinted is $73,173.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Vinted

Srodne kompanije

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi