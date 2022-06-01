Direktorijum kompanija
VillageMD
VillageMD Plate

Plate VillageMD kreću se od $77,385 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $179,100 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u VillageMD. Poslednja izmena: 10/9/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $150K
Бизнис Аналитичар
$106K
Људски Ресурси
$77.4K

Маркетинг Операције
$94.5K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$179K
Технички Програм Менаџер
$168K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u VillageMD je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $179,100. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u VillageMD je $127,763.

Drugi resursi