Direktorijum kompanija
Verkada
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Verkada Софтверски Инжењер Plate

Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Verkada kreće se od $195K po year za L2 do $452K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $235K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Verkada. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L2
(Početni nivo)
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Raspored sticanja

10%

GOD 1

20%

GOD 2

30%

GOD 3

40%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Verkada, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 10% stiče se u 1st-GOD (10.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (1.67% mesečno)

  • 30% stiče se u 3rd-GOD (2.50% mesečno)

  • 40% stiče se u 4th-GOD (3.33% mesečno)

15%

GOD 1

25%

GOD 2

30%

GOD 3

30%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Verkada, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 30% stiče se u 3rd-GOD (2.50% mesečno)

  • 30% stiče se u 4th-GOD (2.50% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Verkada in United States iznosi $452,107 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Verkada za Софтверски Инжењер poziciju in United States je $235,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Verkada

Srodne kompanije

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi