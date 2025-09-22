Продаја kompenzacija in United States u Verkada iznosi $154K po year za L2. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $120K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Verkada. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L2
$96.3K
$77.5K
$18.8K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
GOD 1
20%
GOD 2
30%
GOD 3
40%
GOD 4
U kompaniji Verkada, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
10% stiče se u 1st-GOD (10.00% godišnje)
20% stiče se u 2nd-GOD (1.67% mesečno)
30% stiče se u 3rd-GOD (2.50% mesečno)
40% stiče se u 4th-GOD (3.33% mesečno)
15%
GOD 1
25%
GOD 2
30%
GOD 3
30%
GOD 4
U kompaniji Verkada, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
30% stiče se u 3rd-GOD (2.50% mesečno)
30% stiče se u 4th-GOD (2.50% mesečno)