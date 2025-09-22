Direktorijum kompanija
Verkada
Verkada Програм Менаџер Plate

Prosečna Програм Менаџер ukupna kompenzacija in United States u Verkada kreće se od $111K do $158K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Verkada. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$127K - $149K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$111K$127K$149K$158K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

$160K

Raspored sticanja

10%

GOD 1

20%

GOD 2

30%

GOD 3

40%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Verkada, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 10% stiče se u 1st-GOD (10.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (1.67% mesečno)

  • 30% stiče se u 3rd-GOD (2.50% mesečno)

  • 40% stiče se u 4th-GOD (3.33% mesečno)

15%

GOD 1

25%

GOD 2

30%

GOD 3

30%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Verkada, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 30% stiče se u 3rd-GOD (2.50% mesečno)

  • 30% stiče se u 4th-GOD (2.50% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Програм Менаџер poziciju u Verkada in United States iznosi $157,950 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Verkada za Програм Менаџер poziciju in United States je $110,700.

