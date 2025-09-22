Prosečna Програм Менаџер ukupna kompenzacija in United States u Verkada kreće se od $111K do $158K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Verkada. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
10%
GOD 1
20%
GOD 2
30%
GOD 3
40%
GOD 4
U kompaniji Verkada, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
10% stiče se u 1st-GOD (10.00% godišnje)
20% stiče se u 2nd-GOD (1.67% mesečno)
30% stiče se u 3rd-GOD (2.50% mesečno)
40% stiče se u 4th-GOD (3.33% mesečno)
15%
GOD 1
25%
GOD 2
30%
GOD 3
30%
GOD 4
U kompaniji Verkada, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
30% stiče se u 3rd-GOD (2.50% mesečno)
30% stiče se u 4th-GOD (2.50% mesečno)