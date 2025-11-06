Direktorijum kompanija
Verizon
Verizon Menadžer Tehničkih Programa Plate u Greater Dallas Area

Menadžer Tehničkih Programa kompenzacija in Greater Dallas Area u Verizon iznosi $180K po year za Principal Technical Program Manager. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Dallas Area iznosi $201K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Verizon. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Verizon, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 34% stiče se u 3rd-GOD (34.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Verizon, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Tehničkih Programa poziciju u Verizon in Greater Dallas Area iznosi $214,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Verizon za Menadžer Tehničkih Programa poziciju in Greater Dallas Area je $204,000.

