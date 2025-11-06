Arhitekta Rešenja kompenzacija in Raleigh-Durham Area u Verizon kreće se od $105K po year za Solution Architect do $157K po year za Principal Solution Architect. Medijana year kompenzacionog paketa in Raleigh-Durham Area iznosi $104K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Verizon. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Solution Architect
$96.8K
$91.9K
$2.3K
$2.5K
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$157K
$127K
$6.5K
$23.4K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
33%
GOD 1
33%
GOD 2
34%
GOD 3
U kompaniji Verizon, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
34% stiče se u 3rd-GOD (34.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Verizon, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)