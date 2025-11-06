Direktorijum kompanija
Verizon
  • Plate
  • Arhitekta Rešenja

  • Sve Arhitekta Rešenja plate

  • Raleigh-Durham Area

Verizon Arhitekta Rešenja Plate u Raleigh-Durham Area

Arhitekta Rešenja kompenzacija in Raleigh-Durham Area u Verizon kreće se od $105K po year za Solution Architect do $157K po year za Principal Solution Architect. Medijana year kompenzacionog paketa in Raleigh-Durham Area iznosi $104K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Verizon. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Solution Architect
$96.8K
$91.9K
$2.3K
$2.5K
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$157K
$127K
$6.5K
$23.4K
Prikaži 1 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Verizon, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 34% stiče se u 3rd-GOD (34.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Verizon, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Arhitekta podataka

Klaud bezbednosni arhitekta

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta Rešenja poziciju u Verizon in Raleigh-Durham Area iznosi $170,620 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Verizon za Arhitekta Rešenja poziciju in Raleigh-Durham Area je $121,000.

