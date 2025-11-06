Verizon Softverski Inženjer Plate u Northern Virginia Washington DC

Softverski Inženjer kompenzacija in Northern Virginia Washington DC u Verizon kreće se od $95.2K po year za MTS 1 do $213K po year za PMTS. Medijana year kompenzacionog paketa in Northern Virginia Washington DC iznosi $95K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Verizon. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni Alternativni 1 33 % GOD 1 33 % GOD 2 34 % GOD 3 Tip akcija RSU U kompaniji Verizon, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja: 33 % stiče se u 1st - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stiče se u 2nd - GOD ( 33.00 % godišnje )

34 % stiče se u 3rd - GOD ( 34.00 % godišnje ) 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Verizon, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Verizon ?

