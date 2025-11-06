Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Bengaluru u Verizon kreće se od ₹898K po year za MTS 1 do ₹4.32M po year za SMTS. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹3.48M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Verizon. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MTS 1
₹898K
₹864K
₹20.6K
₹13.4K
MTS 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
MTS 3
₹2.69M
₹2.21M
₹321K
₹164K
MTS 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
33%
GOD 1
33%
GOD 2
34%
GOD 3
U kompaniji Verizon, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
34% stiče se u 3rd-GOD (34.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Verizon, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
