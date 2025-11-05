Direktorijum kompanija
Verizon
  • Plate
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plate

  • New York City Area

Verizon Poslovni Analitičar Plate u New York City Area

Medijana Poslovni Analitičar kompenzacionog paketa in New York City Area u Verizon iznosi $91.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Verizon. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Ukupno godišnje
$91.2K
Nivo
L8
Osnovna plata
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Verizon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Verizon, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 34% stiče se u 3rd-GOD (34.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Verizon, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u Verizon in New York City Area iznosi $131,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Verizon za Poslovni Analitičar poziciju in New York City Area je $84,600.

