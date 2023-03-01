Direktorijum kompanija
Veriff
Veriff Plate

Plate Veriff kreću se od $24,788 ukupne kompenzacije godišnje za Пројект Менаџер na nižem nivou do $115,575 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Veriff. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $70.8K
Дата Сајенс Менаџер
$94.8K
Дата Сајентист
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Људски Ресурси
$94.3K
Продукт Менаџер
$114K
Пројект Менаџер
$24.8K
Продаја
$116K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$80.3K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Veriff je Продаја at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $115,575. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Veriff je $94,528.

