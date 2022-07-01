Direktorijum kompanija
VergeSense
VergeSense Plate

Plate VergeSense kreću se od $113,706 ukupne kompenzacije godišnje za Пројект Менаџер na nižem nivou do $276,375 za Хардверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u VergeSense. Poslednja izmena: 10/17/2025

Хардверски Инжењер
$276K
Продукт Дизајнер
$184K
Продукт Менаџер
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Пројект Менаџер
$114K
Софтверски Инжењер
$167K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u VergeSense je Хардверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $276,375. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u VergeSense je $184,075.

