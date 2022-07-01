Direktorijum kompanija
Verana Health
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Verana Health Plate

Plate Verana Health kreću se od $161,000 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $192,500 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Verana Health. Poslednja izmena: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтверски Инжењер
Median $193K
Дата Сајентист
Median $161K
Продукт Менаџер
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Verana Health je Софтверски Инжењер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $192,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Verana Health je $176,880.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Verana Health

Srodne kompanije

  • LinkedIn
  • Amazon
  • Tesla
  • Uber
  • Pinterest
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi